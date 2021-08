O Real Madrid veio a público manifestar a sua oposição ao acordo assinado entre a liga espanhola e o fundo de investimento CVC Capital Partners que prevê um investimento de 2,700 milhões de euros a troco de uma participação de 10 por cento.

O clube da capital começa por dizer que o acordo foi definido sem o seu conhecimento e garante que até hoje não teve acesso aos pormenores do acordo que prevê que o Barcelona receba 270 milhões de euros e o Real Madrid 261.

O Real Madrid considera que o acordo com a CVC «expropria» aos clubes de 10,95 por cento dos seus direitos audiovisuais, mas não especifica se vai recorrer à via judicial para o contestar. No referido comunicado, o clube merengue garante que não vai dar o seu apoio a este «fundo oportunista» para um acordo com uma «estrutura enganosa» que «oferece a uns investidores o futuro de 42 clubes da I e II ligas».

Leia o comunicado na íntegra: