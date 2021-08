A Liga espanhola anunciou nesta quarta-feira um acordo de princípio com o fundo internacional CVC para injetar 2,7 mil milhões de euros na competição e nos clubes, a troco de uma participação de 10 por cento.

«A transação será executada através da criação de uma nova empresa para a qual a La Liga contribuirá com todos os seus negócios, filiais e ‘joint ventures’ e na qual a CVC deterá uma participação minoritária de aproximadamente 10% do capital. Além disso, a CVC fornece fundos à La Liga através de uma empresa conjunta, um acordo a longo prazo que alinha os interesses da Liga, dos clubes e da CVC», refere a Liga espanhola em comunicado, que a Lusa transcreve.

A La Liga sublinha que as competências desportivas e organizacionais e a gestão dos direitos televisivos vão ficar «intactas da nova empresa», que pretende ser uma firma «global de entretenimento digital».

«La Liga já está a caminho de se transformar numa empresa global, com o melhor conteúdo de entretenimento, forte presença digital e capacidades de captura e análise de dados que permitem uma interação direta com todos os adeptos e com um claro enfoque na otimização da experiência dos fãs», salienta.