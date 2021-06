O presidente da LaLiga apontou o dedo à situação financeira do Barcelona durante a apresentação do balanço das contas referentes à época 2019/20 do organismo que tutela o futebol profissional em Espanha e que mostram que o emblema catalão é responsável por quase 50 por cento dos prejuízos que ascendem a um total de 733 milhões de euros.

«Desses 700 e picos milhões, o Barcelona tem metade. Quase tudo por causa da covid-10, mas há outros grandes clubes que fizeram um trabalho melhor de contenção durante a pandemia. O Real Madrid fez um grandes esforço e as suas perdas estão muito longe das do Barcelona», disse Javier Tebas.

Apesar do «toque» ao Barcelona, o dirigente disse que a gestão do emblema culé está num bom caminho e que os seus responsáveis eestão a fazer «grandes esorços para baixar a massa salarial». Mas frisou como que a dizer que os tetos aos orçamentos são para cumprir e é vital não entrar em loucuras: «Não vamos fazer uma norma para Messi e outra para Haaland.»

Javier Tebas estimou que 2020/21 tratá também elevado prejuízos nunca inferiores a 600 milhões de euros, mas recusou a ideia de que o futebol espanhol esteja «arruinado».