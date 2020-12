Diego Simeone congratulou-se com o acordo alcançado entre o Atlético Madrid e Diego Costa para a rescisão do internacional espanhol. Para o treinador, o mais importante foi manter uma boa relação com um jogador que deu muito clube de forma a que, no futuro, o possa abraçar quando o reencontrar.

«Quero vos contar que na conversa que tivemos com ele sobre os seus problemas pessoais e as suas necessidades, o clube conseguiu ajudá-lo sem sair prejudicado e isso gera tranquilidade», começou por destacar no decorrer da conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Getafe.

O treinador recordou depois que sempre manteve uma boa relação com Diego Costa. «Sabem que queremos bem a Diego, estamos há muito tempo juntos da melhor maneira, demo-nos sempre bem e falámos com ele. Ele também tem a necessidade de encontrar novos desafios porque está bem, forte e não imagino outro cenário que não seja fazer as coisas bem onde estiver, porque é um lutador», prosseguiu.

A finalizar, o treinador deixou uma mensagem de agradecimento. «Quero agradecer-lhe, como a toda a gente que nos deu de coração, e o Diego é um deles, desde o lado desportivo ao humano. Espero que encontre o melhor caminho para que nos possamos abraçar quando nos voltarmos a encontrar», destacou ainda.

O treinador abordou ainda a suspensão de Kieran Trippier, internacional inglês que foi suspenso por dez semanas por ter apostado sobre a sua própria transferência. O lateral vai falhar os próximos catorze jogos do Atlético Madrid. «São circunstâncias que temos de lidar. O caso de Trippier considero injusto, o Atlético acaba por ser prejudicado quando não teve nada a ver com a situação, espero que esta situação seja revista», referiu.