Surpresa na lista de convocados do Real Madrid que esta terça-feira defronta a Real Sociedad, no Anoeta, em jogo da 33.ª jornada da liga espanhola. A equipa de Carlo Ancelotti viajou para San Sebastián sem Karim Benzema, melhor marcador da equipa, sem que o clube tenha ainda avançado qualquer explicação para a ausência do avançado francês, num jogo e que também não poderá contar com Vinicius que vai cumprir um jogo de castigo.

Um jogo importante para a equipa de Carlo Ancelotti frente ao quarto classificado a liga espanhola, numa altura em que o Barcelona, que esta terça-feira recebe o Osasuna, conta com onze pontos de vantagem no topo da classificação e o vizinho Atlético Madrid, no terceiro lugar, está a apenas dois pontos de distância.

O Real Madrid, até ao momento, não emitiu qualquer boletim clínico a explicar a ausência de Benzema que pode ser apenas por gestão de Carlo Ancelotti, numa semana importante para os merengues.

Além de Benzema, o Real Madrid também não vai poder contar com Vinicius Junior, que viu o décimo cartão amarelo frente ao Almeria e vai cumprir um jogo de castigo, além de Modric e Alaba que recuperam de pequenas mazelas.

Com a luta pelo campeonato praticamente comprometida, os merengues vão voltar a jogar, já no próximo sábado, a meia-final da Taça do Rei, frente ao Osasuna, e, na terça-feira seguinte, recebem o Manchester City no primeiro jogo a meia-final da Liga dos Campeões.

Os convocados para o jogo com a Real Sociedad:

Guarda-redes: Courtois, Lunin e Luis López.

Defesas: Carvajal, Éder Militão, Vallejo, Nacho, Odriozola, Lucas Vázquez e Rüdiger.

Médios: Kroos, Valverde, Tchouameni,. Ceballos, Dotor, Arribas e Nico Paz.

Avançados: Hazard, Asensio, Rodrygo, Mariano e Álvaro.