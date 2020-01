O Atlético Madrid está a vencer a Cultural Leonesa, no Estádio Reino de León, em jogo dos 16 avos de final da Taça do Rei, com golo de Angel Correa a passe de João Félix.

O internacional português já tinha feito dois passes de morte que Vitolo não conseguiu aproveitar, mas ao terceiro, aos 61 minutos, o experiente argentino atirou a contar.

Ora veja: