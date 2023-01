O Barcelona foi ao Metropolitano arrancar uma vitória sobre o Atlético Madrid (1-0) que lhe permitiu marcar pontos em várias frentes. A equipa comandada por Xavi tirou máximo proveito do deslize do Real Madrid em Valladolid, destacou-se no topo da classificação e deixou o Atlético, a catorze pontos, fora da corrida. João Félix foi titular ao lado de Griezmann, mas a grande figura do jogo foi Ousmane Dembelé.

A tensão foi evidente desde o primeiro minuto do jogo. O Barça tinha nas mãos a oportunidade de ganhar pontos aos dois rivais da capital, enquanto o Atlético Madrid, já fora da Liga dos Campeões, tinha esta noite uma última oportunidade para cortar a diferença já muito longa para o topo da classificação.

Foi o Barcelona que aproveitou melhor a oportunidade, assumindo desde logo, as rédeas do jogo, com Frenkie de Jong, Gavi e Busquets a darem solidez ao meio-campo, com uma elevada posse de bola, e Pedri, Ansu Fati e, sobretudo, Dembelé, a oferecerem profundidade, atacando a área de Jan Oblack por todos os lados.

O Atlético deixou jogar e acabou por pagar caro por isso quando, ao minuto 22, Pedri arrancou em drible, arrastou vários adversários antes de soltar a bola para Gavi que, com tempo, abriu um pouco mais à direita para a entrada de rompante de Dembelé que abriu o marcador. O Barça partia na frente e com todo o mérito. Logo no lance seguinte, Pedri esteve muito perto de voltar a marcar na sequência de um erro tremendo de Giménez.

O Atlético Madrid só acordou depois, conseguindo finalmente ligar o meio-campo ao ataque de João Félix e Griezmann, com Molina a conseguir da profundidade pelo corredor direito. O Lateral teve uma oportunidade para marcar, Griezmann também chegou a cheirar o empate, tal como Giménez e Llorente, mas o Barça chegou ao intervalo com a vantagem intacta.

Ferran Torres e Savic não resistiram à pressão

A segunda parte prometia, pelo que o Barça já tinha demonstrado e pelo que o Atlético tinha começado também a mostrar. João Félix, com um remate de fora da área, mostrou desde logo a intenção dos colchoneros, reforçada logo a seguir por mais um pontapé de Griezmann. O Barça entrou em modo gestão e Xavi foi adaptando a equipa ao que o jogo podia, com as entradas de Ferran Torres e Kessié.

Numa transição rápida, Dembelé esteve muito perto de bisar, mas acertou em cheio no poste. O jogo voltou a animar-se com oportunidades nas duas balizas e Ferran Torres chegou mesmo a festejar um segundo golo do Barça, mas a bandeirola estava levantada.

Com os minutos a correrem para o final, o Barça foi recuando e o Atlético foi subindo à procura do empate. Griezmann voltou a estar muito perto do golo, com Ter Stegen batido, mas Ronaldo Araujo cortou mesmo sobre a linha fatal.

O jogo seguiu com uma tensão crescente, ao ponto de Ferran Torres e Savic terem-se embrulhado no relvado, com agressões mútuas, não deixando outra possibilidade ao árbitro, que não fosse expulsar os dois.

A verdade é que o Barça segurou a vantagem e, agora, está sozinho na frente, enquanto o Atlético, já com poucos objetivos esta temporada, pode ainda cair para o sexto lugar, caso o Athletic vença o Osasuna esta segunda-feira.

Sevilha bate Getafe

Ainda este domingo, o Sevilha bateu o Getafe por 2-1. O ex-sportinguista Marcus Acuña abriu o marcador, aos 36 minutos, enquanto Mir, a passe de Oliver Torres, aumentou a vantagem da equipa da casa a dez minutos do final. Os visitantes ainda reduziram a diferença, aos 87, por Mayoral.

Uma vitória importante para a equipa do Sanchez-Puzjuán que sai da zona de despromoção e, com 15 pontos, fica a dois do Getafe.

IMAGENS VÍDEO: ELEVEN