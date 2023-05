O Valência deu este domingo um importante passo rumo à permanência, ao vencer na receção ao Real Madrid, por 1-0, em jogo da 35.ª jornada da La Liga.

No Mestalla, Diego López fez o único golo do encontro aos 33 minutos, com um desvio em esforço à boca da baliza. A equipa che, diga-se, contou com Thierry Correia e André Almeida no onze inicial.

A partida, diga-se, foi polémica: Vinícius Jr. denunciou insultos racistas, o encontro continuou e o extremo brasileiro acabou por ser expulso já na reta final.

Com este resultado, o Real Madrid cai para o terceiro lugar do campeonato espanhol, a um ponto do rival Atlético de Madrid. O Valência é 13.º, com mais cinco pontos face à zona de descida.