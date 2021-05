O Atlético Madrid sentiu o calor das profundezas do inferno, mas salvou-se quando o sonho de conquistar a Liga espanhola parecia estar a escapar-lhe das mãos.

A equipa de Diego Simeone foi muito superior ao Osasuna num jogo no qual desperdiçou perto de duas mãos cheias de oportunidades de golo. Só na primeira parte foram dois remates aos ferros e várias ocasiões falhadas por Luis Suárez, divorciado com o golo há quase dois meses.

Na etapa complementar, a toada manteve-se. O Osasuna limitou-se a defender e fez estragos numa das raras vezes em que se acercou da área de Jan Oblak. Aos 75 minutos, já com João Félix em campo (foi lançado aos 66m), Budimir atirou a contar de cabeça. Não para o fundo das redes, mas o suficiente para contar. O guardião esloveno parecia ter travado o remate com a luva esquerda, mas a bola já tinha transposto a linha de golo.

Em desvantagem no marcador e com o vizinho Real a vencer em Bilbao à mesma hora, o Atlético passa virtualmente do primeiro para o segundo lugar da Liga espanhola.

Os comandados de Diego Simeone lançaram-se com tudo em busca da reviravolta. Ao 82 minutos, Félix recebeu a bola entre os os avançados e os médios do Osasuna, virou-se de frente para o jogo e descobriu Renan Lodi com um passe magistral que terminou no 1-1 assinado pelo brasileiro.

Aos 88 minutos, quando a equipa mais precisava dele, Luis Suárez voltou, finalmente, aos golos e deu aos colchoneros uma vitória que mantém os colchoneros na frente do campeonato à entrada para a última jornada.