Depois da derrota surpreendente na receção ao Levante no fim de semana passado, o Real Madrid voltou neste sábado aos triunfos, ao derrotar fora de portas o Huesca por 2-1.

O Huesca, último classificado da Liga espanhola, ainda esteve em vantagem graças a um grande golo de Javi Galán a abrir a segunda parte, mas seguraram a vantagem por pouco tempo.

Aos 55 minutos, Varane empatou na sequência de um livre de Benzema devolvido pela barra e o mesmo Varane daria o trunfo aos merengues ao minuto 84, finalizando à boca da baliza após mais um lance de bola parada.

O Real Madrid passa agora a somar 43 pontos na Liga espanhola e segue no segundo lugar com menos sete pontos (e mais dois jogos) do que o Atlético Madrid de João Félix.