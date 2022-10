Edinson Cavani voltou a marcar e o Valencia voltou a empatar, desta vez diante do Sevilha (1-1), em pleno Estádio Sánchez-Pizjuán, em jogo da 10.ª jornada da liga espanhola. Os visitantes marcaram cedo, mas a equipa de Jorge Sampaoli acabou por chegar ao empate já perto do final. o jogo acabou com polémica e muitas intervenções do VAR.

O avançado uruguaio já tinha marcado dois golos no último jogo, na receção ao Elche (2-2), e esta terça-feira voltou a marcar pelo Valencia. Estavam decorridos pouco mais de cinco minutos de jogo quando Foulquier cruzou largo da direita e Cavani surgiu junto ao segundo poste para uma cabeçada fulminante, sem hipóteses para Bono.

A equipa de Gennaro Gattuso colocava-se em vantagem e o jogo ganhava intensidade, com o Sevilha a acelerar o jogo. Rafa Mir teve uma boa oportunidade para empatar, mas foi o Valencia que voltou a festejar, ainda antes do intervalo, com um golo de Samuel Limo que viria a ser anulado, pelo VAR, por fora de jogo de Cavani.

O jogo seguiu intenso na segunda parte, com oportunidades nas duas balizas e o Sevilha acabou por chegar ao empate, aos 86 minutos, na sequência de um lance de bola parada. Canto da direita, desvio de cabeça de Kike Salas junto ao primeiro poste e finalização de Lamelas junto ao segundo.

Com sete minutos de compensação, o Sevilha ainda ameaçou virar o resultado, com nova oportunidade de Rafa Mir, mas o lance mais polémico ainda estava para vir. Na sequência de um mau alívio de Jesus Navas, Kluivert arrancou em contra-ataque e foi travado por Papu Gomez, com o árbitro a mostrar vermelho direto ao jogador do Sevilha.

No entanto, quando o árbitro foi rever o lance, acabou por mudar a cor do cartão, de vermelho para amarelo, e acabou por expulsar Kike Salas, por uma falta sobre Correia na sequência do mesmo lance, e assinalar uma grande penalidade a favor do Valencia. No entanto, desde a marca dos onze metros, Jose Luis Gaya permitiu a defesa de Bono e o resultado manteve-se intato.

Um empate que não serve de muito aos dois emblemas. Valencia segue no oitavo lugar, já a quinze pontos do líder Real Madrid, enquanto o Sevilha está mais abaixo, no 11.º posto, com menos cinco pontos.