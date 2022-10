William Carvalho foi o melhor português esta semana nos campeonatos internacionais, numa potuação atribuída pela SofaScore em parceria com o Maisfutebol.

O médio internacional português bisou na vitória do Betis por 3-1 frente ao Almería e teve uma pontuação de 8,6 em 10.

Josué, médio do Legia Varsóvia, foi o outro português a registar uma pontuação acima de oito (8,1).

No top-10 destaque para o Manchester United, com Bruno Fernandes e Diogo Dalot, e o Wolverhampton, com José Sá e Rúben Neves, como os únicos clubes a estarem representados por mais do que um jogador.