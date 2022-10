A cerca de um mês do início do Mundial, que este ano se vai disputar no inverno e não no verão, William Carvalho surge como um dos médios portugueses em melhor forma.

Ainda mal refeito do inédito bis na véspera, o jogador do Betis, que foi titular nos últimos quatro jogos da seleção, falou com jornalistas portugueses e admitiu que está a viver um grande momento de forma, tal como a equipa sevilhana, que está no quarto lugar da liga espanhola e já assegurou o apuramento para a fase seguinte da Liga Europa.

«A temporada tem corrido da melhor forma. Estamos a ganhar muitos jogos. Tenho jogado com regularidade e as exibições têm chegado com muito trabalho», começou por dizer numa conferência virtual promovida pela Eleven Portugal e pela La Liga.

O médio formado no Sporting vai mesmo mais longe e acredita que, aos 30 anos, vive o melhor momento da carreira.

«Acredito que sim. É o momento em que estou a ser mais consistente. Tenho tido exibições mais regulares. É isso que procuro e o que aumenta o valor dos jogadores e agora o que quero é continuar a mostrar essa qualidade».

Para esse facto, admite o jogador, não é alheio o bom momento pessoal que vive também, num momento em que se prepara para ter o segundo filho, a quem dedicou os golos frente ao Almería.

«Isso é muito, muito importante. Muitas vezes, os jogadores vão para dentro do campo e as pessoas não sabem o que se passa com a vida do jogador, se há um problema familiar, ou assim. E os adeptos querem é resultados», descreve.

«Se tivermos menor rendimento, vamos ser criticados, por isso é importante a mente estar bem, conseguirmos estar positivos. Somos uns privilegiados por ter esta profissão e por ganhar o que ganhamos, mas só se estivermos bem mentalmente, as coisas vão correr melhor», acrescenta.

E quando se fala em rendimento – e em longevidade – existe no Betis um jogador que é impossível esquecer: o capitão Joaquín.

Aos 41 anos, o internacional espanhol continua a ser um jogador que faz a diferença e William partilhou o que é ser colega de equipa de uma personagem tão emblemática do futebol espanhol.

«O nosso capitão é uma excelente pessoa e um grande profissional. Todos os jogadores do mundo têm de olhar para ele como exemplo. A qualidade que tem mostrado, ainda pode durar um par de anos. Cuida-se muito bem, muito forte mentalmente, vai continuar a dar alegria a quem gosta de futebol», assegura.