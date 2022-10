Rui Silva está a ser fundamental no excelente momento do Betis, que é o quarto classificado da Liga espanhola.

As estatísticas colocam o guarda-redes no top-3 dos melhores do campeonato espanhol e, de acordo com a Goal Point, ele é mesmo o único que defendeu mais de 80 por cento dos remates enquadrados que teve.

Ainda assim, o guardião de 28 anos tem estado ausente das últimas convocatórias de Fernando Santos, apesar de ainda estar a lutar por constar na lista final para o Campeonato do Mundo.

«A minha presença no Mundial não me cabe a mim decidir, mas estou a trabalhar nesse sentido. Comecei bem a época e vou continuar a trabalhar porque ainda faltam algumas semanas», afirmou numa conferência digital promovida pela Eleven Portugal e pela La Liga para jornalistas portugueses.

«Seria especial para mim. Participei no último Europeu e foi gratificante. E claro que sonhamos sempre fazer parte dos eleitos, mas a concorrência é elevada e é muito difícil entrar nas escolhas», acrescentou.

Sobre a concorrência, de resto, Rui Silva admitiu que, como um jogador ambicioso, tem o objetivo de um dia vir a ser titular na seleção. Ainda que para já a intenção seja estar nos convocados.

«É um objetivo ser o número um. O Rui Patrício fez épocas brilhantes, e agora o Diogo Costa está a mostrar grande qualidade e maturidade, com exibições de um nível excecional. Vou trabalhar para um dia poder ser o número, mas agora quero estar entre os eleitos», disse ainda o guardião que tem uma internacionalização AA.

Sobre o futuro, Rui Silva sublinha o bom momento que vive no Betis, mas não coloca de parte um possível regresso ao nosso país, ele que está há sete épocas em Espanha, para onde se mudou depois de brilhar no Nacional.

«Nunca vou descartar um regresso a Portugal. Gostava de poder votar, mas estou adaptado e focado no Betis, mais três anos de contrato, mas vamos ver. Tenho muito por concretizar. Tenho o sonho de jogar a Champions, conquistar títulos e jogar contra os melhores do mundo», enumera.

Em Espanha, Rui Silva tem defrontado alguns desses melhores jogadores do mundo, mas há um que está acima de todos… até porque ainda não jogou contra Lewandowski, que reforçou este ano o Barcelona.

«Dos que já defrontei, o Benzema é o melhor, sem dúvida. É o mais completo. Ainda não joguei contra Lewandowski, mas o que mais me intimidou foi o Benzema. É fora do normal, muito imprevisível», rematou.