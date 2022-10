O Sporting perdeu quatro dos últimos seis jogos e vive um momento delicado que foi agora agravado pela eliminação da Taça de Portugal, diante do Varzim, da Liga 3.

À distância, apesar de admitir que não seguido com muita atenção a época do clube em que se formou e no qual também viveu momentos semelhantes, William Carvalho acredita que Ruben Amorim vai conseguir contornar este mau momento e devolver os leões aos trilhos do sucesso.

«Não tenho conseguido ver muitos jogos, porque temos jogado ou estamos em estágio quase sempre, mas acredito que o mister Rúben Amorim, com a qualidade que tem, vai conseguir dar a volta por cima e conseguir mais uma boa época», disse o jogador de 30 anos, numa conferência online promovida pela Eleven Portugal e pela La Liga.

William defende que a saída das duas principais opções das últimas épocas no meio-campo do Sporting também tem influência no momento da equipa de Alvalade, algo que entende ser natural.

«É normal que os jogadores que chegaram ainda não tenham as mesmas rotinas que os que saíram e que trabalharam muitos tempo com o mesmo treinador. Os novos jogadores levam tempo a conseguir chegar às rotinas que o técnico quer», acrescentou o médio.