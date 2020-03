Os clubes espanhóis têm-se desdobrado em reuniões por vídeoconferência com o Presidente da Liga de Futebol Profissional, Javier Tebas, de forma a afinar uma estratégia para tentar salvar a época e a competição.

Esta segunda-feira, logo pela manhã, de novo todos reunidos em torno de um tema comum: quando vão regressar as competições face à pandemia da covid-19, que se instalou em Espanha e no mundo?

A esta questão ninguém parece saber responder, mas uma coisa parece ser certa: caso o calendário não seja retomado até ao fim de semana de 27 de junho, a época estará irremediavelmente perdida com os custos que tal acarretará e as consequências, ainda imprevisíveis, para os clubes.

Na sua edição online o jornal Marca avança que entre os clubes profissionais, a maioria não acredita que se volte a jogar no final de abril ou início do mês de maio. Foi por isso decidido criar essa data limite de 27 de junho para que as competições profissionais sejam retomadas, como afirmou à Marca um dos presidentes que participaram na reunião: «Se não começarmos até aí, será impossível terminar. Se até junho o país inteiro não voltar a funcionar, o que menos importará será o futebol e a ruína será quase total», acrescentou o dirigente.

Caso se confirme a possibilidade de retomar a competição no fim de semana de 27 de junho os clubes teriam de jogar o que resta da Liga, 11 jornadas, em 4/5 semanas, ou seja, a um ritmo alucinante de 3 jornadas por semana. Apesar deste ser um dos piores cenários, segundo a Marca, os dirigentes estariam de acordo quanto à sua efetivação.

Já o jornal AS avança com a ideia de que nem todos os presidentes dos clubes de La Liga estarão de acordo com o regresso das competições. Para alguns o mais importante seria concentrar esforços para preparar os moldes em que se realizaria a próxima temporada, de 2020/21 e assumir esta como perdida.

Mas segundo o AS Javier Tebas tem-se mostrado inflexível quanto a esta hipótese e quer a todo o custo terminar a época no relvado . O dirigente terá mesmo sugerido que tal acontecesse durante o verão, em princípio sem público nos estádios, aproveitando assim a possibilidade deixada em aberto pelo adiamento para 2021 do próximo Europeu de futebol.

Em Espanha não se joga desde o dia 8 de março. A competição, liderada pelo Barcelona, com mais 2 pontos que o Real Madrid, foi interrompida após a 27ª jornada, devido ao surto do novo coronavírus que até esta segunda-feira já infetou mais de 85000 pessoas e provocou 7340 mortes.