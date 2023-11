O Granada somou nesta sexta-feira o 11.º jogo seguido sem qualquer vitória, ao perder fora com o Alavés por 3-1.

André Ferreira e Wilson Manafá foram titulares no conjunto da Andaluzia, que ficou em desvantagem aos 11 minutos, quando Raúl Torrente traiu André Ferreira ao marcar na própria baliza.

Aos 38 minutos, Abde Rebbach fez o 2-0 para o conjunto basco, que chegaria ao 3-0 por intermédio de Samuel Omorodion aos 55 minutos.

O melhor que o Granada conseguiu foi reduzir aos 86m por Myrto Uzuni de penálti.

A última vitória do Granada para a Liga espanhola foi a 26 de agosto. O conjunto do sul de Espanha está no penúltimo lugar com apenas 7 pontos em 14 jogos.