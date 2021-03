Com Rúben Vezo a titular, o Levante derrotou o Valência por 1-0 no dérbi na cidade.

A partida a contar para a 27.ª jornada da Liga espanhola foi resolvida por Roger Martí, homem-golo do Levante que marcou aos 18 minutos.

Do lado do Valência, Thierry Correia e Gonçalo Guedes alinharam de início, mas não conseguiram ajudar a evitar a 11.ª derrota da formação che na presente edição da Liga espanhola.

Com este resultado, o Levante sobe, à condição, ao oitavo lugar da Liga espanhola. Tem 35 pontos, mais cinco do que o Valência, que segue no 10.º posto.