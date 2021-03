Não foi das vitórias mais bonitas, nem das mais emocionantes – como tantas outras vezes –, mas foi a vitória necessária para o Atlético de Madrid recuperar alguma da almofada de conforto na liderança da Liga espanhola.

Na receção ao Athletic Bilbao, em jogo atrasado da 18.ª jornada do campeonato, os colchoneros triunfaram por 2-1, e aumentaram para seis os pontos de vantagem em relação ao Barcelona.

João Félix voltou ao onze de Simeone, depois de dois jogos como suplente utilizado, mas não pode dizer-se que tenha vivido a melhor das tardes. Vontade não pareceu faltar ao internacional português, e isso é meio caminho andado para cair nas boas graças do técnico argentino, mas não demonstrou toda a qualidade que tem – acabou substituído aos 67 minutos.

No Wanda Metropolitano, a primeira nota de destaque veio do País Basco. A equipa de Marcelino Toral precisou apenas de 21 minutos para abrir o marcador, por Iker Muniain, num lance bem trabalho, sim, mas no qual a defesa madrilena facilitou – e muito.

Não pode dizer-se que o Atlético tenha forçado muito em busca do empate, mas também não precisou. Em cima do intervalo, o incansável Marcos Llorente subiu à área para levar tudo empatado para o intervalo, numa primeira parte que não vai deixar saudades.

Se os primeiros 45 minutos não deixam saudades, a etapa complementar também não. Valeu essencialmente pela ‘ratice’ de Luis Suárez logo aos 51 minutos: o avançado uruguaio conquistou um penálti de forma muito inteligente e concretizou com a eficácia do costume.

Numa tarde desinspirada dos colchoneros, não é difícil adivinhar como foi o jogo daí em diante. O líder da La Liga fechou a sua baliza a sete chaves, sem precisar de baixar muitos as linhas, e não permitiu nenhuma gracinha aos bascos. Só nos descontos Oblak teve de aplicar-se de forma mais atenta, para agarrar à primeira um cabeceamento de Unai Núñez e para afastar com os punhos uma bola bombeada para a área.

Não foi a vitória mais bonita, mas foi a vitória necessária, repetimos. O Atlético e João Félix respiram agora mais folgados na liderança da tabela classificativa. O Athletic é oitavo, com 33 pontos.