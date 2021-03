João Félix foi um dos temas centrais da conferência de imprensa de Diego Simeone na véspera na receção do Atlético de Madrid ao Real Madrid, da 26.ª jornada do campeonato espanhol.

O treinador dos colchoneros revelou desde já que o avançado português será opção no dérbi, mas sem dizer se será a titular ou a partir do banco: o jogador formado no Benfica compete com Ángel Correa.

«Esta semana treinámos das duas maneiras [dupla Félix-Suárez e dupla Correa-Suárez] e amanhã [domingo] decidiremos. Félix e Correa têm características diferentes. O Correa é mais dinâmico no trabalho coletivo da equipa. O João tem um talento especial, que pode sacar algo que mais ninguém pode dar no jogo. E os números do João em termos de golos esta época são muito bons», argumentou.

«É óbvio que os dois vão jogar. Um será titular e outro começará como suplente, mas entrará», revelou depois.

Mais à frente, o técnico argentino voltou a ser questionado sobre Félix: «Vejo-o muito bem, como todo o grupo. Estamos num momento extraordinário, a disputar jogos importantes, que é para isso que se preparam os futebolistas.»

Tal como Zidane, Simeone não acredita que o campeonato fique resolvido já este domingo.

«O campeonato está muito bonito. Amanhã defrontam-se duas equipas que estão a lutar por objetivos similares no topo da tabela. São três pontos, isso está claro. Ainda ficará a falta muito campeonato por jogar», defendeu.

«Há uns jogos falávamos de um campeonato com o Real e o Barça sem hipóteses na luta pelo título e vejam onde estão agora. Sabemos o quão difícil é o campeonato», acrescentou.

O dérbi de Madrid disputa-se este domingo, no Wanda Metropolitano, a partir das 15h15. O Atlético é líder com mais cinco pontos do que o rival madrileno, mas menos um jogo.