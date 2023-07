O Comité de Recursos da UEFA confirmou que o Osasuna está mesmo excluído das competições europeias em 2023/24, pelo que o emblema espanhol não vai disputar a Liga Conferência.

A 23 de junho, a UEFA havia sugerido precisamente essa exclusão, devido a factos ocorridos na temporada 2013/14, como desvio de dinheiro. No entanto, os tribunais de espanhóis declararam que o clube havia sido prejudicado, e não beneficiado.

Ora, o Osasuna contestou essa sugestão, com base num relatório, e confirmou que ia recorrer para o tal Comité de Recursos, recurso que, sabe-se agora, foi rejeitado.

Por isso, a formação de Pamplona, apesar de ter-se qualificado para a Liga Conferência via campeonato, não vai disputar a prova. É o Athletic Bilbau que fica com a vaga.

Vários ex-dirigentes do Osasuna, recorde-se, foram condenados, em janeiro, pelo Supremo Tribunal em janeiro por apropriação indevida de dinheiro, falsificação de documentos e corrupção desportiva, por factos que remontam à temporada 2013/14. Em causa, estavam 900 mil euros desviados do clube e ainda um pagamento a jogadores do Betis para que vencessem o Valladolid e perdessem com a formação de Pamplona, numa luta pela fuga à despromoção.