Mário Silva prepara-se para regressar ao cargo de treinador, assumindo o comando técnico do Almería, atual 3.º classificado da segunda divisão espanhola, a cinco pontos da zona de subida direta. O atual coordenador da formação do clube vai substituir o espanhol Guti, iniciando as novas funções ainda nesta sexta-feira.



O Almería iniciou a temporada com Pedro Emanuel como treinador e Mário Silva, campeão europeu de sub-19 pelo FC Porto, como coordenador da formação. Em novembro de 2019, numa altura em que a equipa estava na segunda posição da tabela classificativa, Pedro Emanuel foi despedido e o ex-jogador Guti assumiu o cargo, vivendo a primeira experiência como técnico principal.



Agora, o milionário saudita Turki Al-Sheikh, dono do Almería, promove nova mudança, procurando alimentar o sonho da subida à Liga espanhola.