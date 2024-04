Raúl García vai pendurar as botas no final da temporada, confirmou o Athletic Bilbao. Uma semana depois de vencer a Taça do Rei, aos 37 anos, a lenda do clube espanhol informou, na manhã desta segunda-feira, os colegas no ginásio do Lezama.

Ao longo da carreira, o avançado espanhol representou o Osasuna, o Atlético Madrid e o clube de Bilbau. Chegou também a ser internacional pela seleção espanhola, contabilizando um total de dois jogos.

Em termos de jogos, o navarro é o terceiro jogador com mais jogos no campeonato espanhol, tendo alcançado o feito de 602 partidas (190 golos), apenas atrás de Andoni Zubizarreta e Joaquín (622). No total são 811 partidas como profissional, com um total de 148 golos.

«Para o Athletic é uma verdadeira honra que um jogador de futebol do seu enorme calibre tenha completado quase uma década com as nossas cores. Falamos de um jogador que sai com enorme reconhecimento profissional e futebolístico, e com uma caixa de troféus transbordante. A mistura de títulos entre Athletic e Atlético Madrid permite-lhes pendurar as chuteiras com uma Liga, duas Taças, duas Supertaças, duas Liga Europa e duas Supertaças Europeias. Um leão inesquecível», pode ler-se no comunicado oficial do clube.