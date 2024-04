Bilbau está em festa nas ruas… e no rio. O Athletic conquistou a Taça do Rei no último fim de semana, diante do Maiorca, nos penáltis, mas foi esta quinta-feira que a Gabarra voltou a ganhar uso.

Jogadores, equipa técnica e staff do emblema basco navegaram no rio Nervión com o barco decorado a rigor e que já é uma tradição do clube, enquanto outras embarcações mais pequenas fizeram o mesmo percurso.

A Gabarra não era usada há mais de 40 anos, desde as últimas conquistas do campeonato espanhol e da Supertaça.

Veja, nos vídeos abaixo e na galeria associada, as melhores imagens da «procissão» pelo rio.