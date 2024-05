No Santiago Bernabéu, o Real Madrid realizou uma exibição «de campeão», frente ao Alavés.

A contar para a 36.ª jornada da Liga Espanhola, os merengues dominaram todo o encontro e logo aos dez minutos já venciam, graças ao suspeito do costume. Jude Bellingham está a realizar uma época sensacional e parece que tudo o que toca se transforma em golo.

Embalados pelo 1-0 do internacional inglês, os comandados de Ancelotti chegaram ao intervalo com uma vantagem de três golos, depois dos remates certeiros de Vinícius Júnior e Federico Valverde.

Sem qualquer derrota no tempo regulamentar, em 2024, o Real Madrid veio dos balneários com vontade de fazer mais e com alguma naturalidade deu contornos de goleada ao resultado, aos 70 minutos. Novamente a parceria entre Bellingham e Vinícius a fazer estragos, com o internacional brasileiro a apontar o «bis» no encontro.

Até final, houve ainda tempo para o jovem Arda Güler colocar o nome na lista de marcadores. Suplente utilizado em três dos últimos cinco jogos dos merengues, o jovem médio fechou as contas do resultado e confirmou os 93 pontos do Real Madrid na tabela classificativa.

.(VÍDEOS: ELEVEN NA DAZN).