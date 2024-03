À procura de regressar ao melhor momento de forma, a Real Sociedad recebeu o Cádiz, uma das equipas em zona de despromoção, na Liga Espanhola.

A jogar em casa, a formação basca colocou-se em vantagem ainda antes da meia-hora de jogo, depois de uma oferta da defesa adversária, Mikel Merino agradeceu e abriu o ativo em San Sebastián. No segundo tempo e ainda antes do português André Silva ser lançado para o jogo, a Real Sociedad fechou as contas do jogo. Uma jogada construída a regra e esquadro colocou Zakharyan na cara do golo e o médio russo não desperdiçou a oportunidade.

Esta vitória deixa a Real Sociedad no sexto lugar do campeonato com 46 pontos, a sete do rival Athletic Bilbao. Já o Cádiz mantém-se em zona de despromoção, agora com mais um jogo que o Celta de Vigo e menos dois pontos.