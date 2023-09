39 internacionais espanholas continuam indisponíveis para representarem a seleção, exigindo mudanças profundas na seleção. O comunicado divulgado nesta sexta-feira é assinado por 21 das 23 campeãs do mundo, à exceção de Athenea del Castillo e Claudia Zornoza, duas jogadoras do Real Madrid.

Claudia Zornoza explicou nas redes sociais que já tinha tomado a decisão de abandonar a seleção, manifestando a sua solidariedade para com as restantes internacionais. Athenea del Castillo, por outro lado, quer concentrar-se apenas na vertente desportiva, evitando questões políticas ou estruturais, segundo o portal Relevo.

🚨 Comunicado oficial de Claudia Zornoza:

💬 "Ya había tomado la decisión de retirarme de la Selección antes del campeonato del Mundo". 💬 "Me gustaría expresar mi solidaridad con mis compañeras y desear que la estructura de toda la Selección cambie de una vez por todas". pic.twitter.com/EMm6ySGSBV — Relevo (@relevo) September 15, 2023

No documento, as 39 internacionais espanholas – várias já tinham falhado o Campeonato do Mundo devido à insatisfação generalizada – explicam que pretendem a restruturação da organização do futebol feminino, do gabinete da Presidência e da Secretaria Geral. Exigem igualmente a demissão do presidente da Federação em funções, a restruturação da área de Comunicação e Marketing e da Direção de Integridade.

Perante este cenário, foi anulada a receção às campeãs do Mundo na Casa Real de Espanha, agendada para a próxima terça-feira.

A selecionadora Montse Tomé ia divulgar esta tarde a lista de convocados da seleção de Espanha, mas esta decisão das jogadoras baralhou as contas da técnica.