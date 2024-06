Sergio Ramos está de saída do Sevilha, anunciou o clube andaluz esta segunda-feira.

O internacional espanhol de 38 anos fará uma despedida formal no Estádio Sánchez-Pijzuán na terça-feira, às 10 horas (11 horas em Espanha), acompanhado do presidente José María del Nido.

De acordo com o comunicado do Sevilha, foi Ramos a decidir a sua saída, após ter cumprido o sonho de regressar ao seu clube de formação e tendo neste momento outras propostas em carteira.

Nesta última época, o defesa central disputou 37 jogos e apontou sete golos pelo emblema do Nervión.

Ramos fez a sua formação e os primeiros anos como sénior no Sevilha, tendo depois jogado 16 épocas no Real Madrid e duas no PSG, antes de regressar a casa no último defeso.