O jogo deste domingo entre o Sevilha-Celta Vigo (2-1), ficou marcado por um momento de tensão protagonizado por En-Nesyri e Quique Flores, antigo treinador do Benfica.

A confusão aconteceu aos 61 minutos, com o Sevilha ainda na frente. En-Nesyri, autor do golo, foi substituído, mas não gostou da decisão do treinador. chutou com força uma arca e uma garrafa de água, como demonstração do descontentamento.

Ao ver o sucedido, o treinador espanhol foi tirar satisfações ao jogador, que não gostou e começou mesmo a gritar. A confusão só acalmou quando Ocampos interviu e empurrou o companheiro.

Ora veja o momento: