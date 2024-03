A tarde deste domingo arrancou com golos e polémica nos jogos da 29ª jornada da Liga Espanhola.

Em Villarreal, a equipa da casa, com Gonçalo Guedes a titular, recebeu e venceu o Valência por 1-0. Thierry Correia entrou aos 40 minutos, para o lugar de Gayá e um minuto depois de Baena ter desperdiçado um penálti para o «submarino amarelo». Já na segunda parte, o Villarreal conseguiu mesmo chegar ao golo da vantagem, através de Jorge Cuenca.

Esta vitória aproxima o Villarreal do Valência, na tabela classificativa e está agora a dois pontos do Valência, que é oitavo, ainda que com um jogo a menos.

Passamos de Villarreal para Sevilha, onde a equipa da casa perdeu, diante do Celta de Vigo, por 2-1. O jogo ficou marcado por um episódio entre En Nesyri e o antigo treinador do Benfica, Quique Flores. O avançado marroquino até teve motivos para sorrir, logo aos 18 minutos, quando colocou a formação da «Andalucía» a vencer.

Só que o verniz entre jogador e técnico estalou, aos 61 minutos, ainda com o Sevilha na frente do marcador, quando Quique Flores substituiu o avançado. En Nesyri não gostou, pontapeou uma garrafa e mostrou-se muito descontente com o espanhol.

En-Nesyri ficou em brasa com Quique Flores por ter sido substituído 😧#LaLigaELEVEN pic.twitter.com/pOpc0dRXIQ — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) March 17, 2024

Pior deve ter ficado quando viu a vantagem do Sevilha desparecer em apenas seis minutos. Primeiro foi Carles Peréz a faturar e mais tarde, Joren Strand Larsen completou a reviravolta no marcador, para descontentamento dos adeptos, presentes no «Ramón Sánches Pizjuán». Este resultado deixa o Sevilha a seis pontos da zona de despromoção e com apenas um de vantagem para o Celta de Vigo.

Por falar em ambientes quentes, o Las Palmas foi derrotado, por 1-0, em casa pelo «lanterna vermelha», Almería. Esta foi, de resto, a primeira vitória do conjunto visitante no campeonato, em toda a temporada. Leo Baptistao foi o autor do único golo do encontro e deu assim ao Almería os primeiros três pontos na Liga Espanhola.