O Sevilha venceu esta segunda-feira o Maiorca, por 2-1, em jogo da 32.ª jornada da liga espanhola.

En Nesyri marcou o primeiro da noite, aos 61 minutos, depois de um belo cruzamento de Suso. O 2-0 surgiu aos 75 minutos, depois de Romero ser feliz na concretização de um excelente contra-ataque.

O Maiorca ainda reduziu, aos 90+5, na sequência de um livre, com Prats a cabecear para o fundo das redes, mas o árbitro apitou de seguida para o final do encontro e já não foi possível fazer mais nada.

Com este resultado, o Sevilha soma a terceira vitória consecutiva e está em 12.º lugar, com 37 pontos. O Maiorca está em 16.º, com 31, e soma o terceiro jogo seguido sem vencer.

