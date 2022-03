O Valência conseguiu este sábado a terceira vitória nos últimos quatro jogos, ao triunfar no terreno do Elche, por 1-0, em jogo da 29.ª jornada da La Liga.

O português Gonçalo Guedes fez o único golo do clube che aos 50 minutos: lançado por Soler, Guedes aguentou a pressão de um adversário e, completamente em desequilíbrio, acabou por desviar para a baliza, num golo, no mínimo, insólito. Foi o 11.º golo do extremo formado no Benfica no campeonato espanhol.

A equipa da casa ainda empatou, por Roco, aos 67 minutos, mas o golo foi anulado pelo VAR, devido a fora de jogo.

Com este resultado, o Valência segue na nona posição da tabela classificativa, com 40 pontos. O Elche é 14.º, com 32.

Maximiano brilha pelo Granada

Já o Granada, com Luís Maximiano e Domingos Duarte no onze titular, venceu em casa do Alavés, de Loum (emprestado pelo FC Porto), por 3-2.

O guarda-redes português, formado no Sporting, foi decisivo, já que defendeu um penálti de Joselu aos 26 minutos, quando ainda estava 0-0.

Os golos surgiram na segunda parte: Sergio Escudero (50m), Antonio Puertas (75m) e Luis Suárez (87m) marcaram para o Granada, Escalante (53m) e Manu Vallejo (57m) fizeram os golos da formação visitada.