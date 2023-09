Era óbvio que o potencial era tremendo: as imagens do árbitro Miguel Nogueira ao telemóvel podiam dar excelente memes. A internet, como sempre, não desiludiu: uns mais engraçados do que outros, é verdade, mas todos esforçados.

O Maisfutebol mostra-lhe agora as melhores piadas da rede sobre a rábula do Dragão.

Hello mom, can you pick me up after work? pic.twitter.com/gY1zIZPfI2 — Troll Football (@TrollFootball) September 3, 2023

¿? 🇵🇹😳 El VAR en Portugal es por telefono. 📞 pic.twitter.com/4zMkOkwv5f — Michael Rincón (@MykeRincon) September 3, 2023

Se acha que é penalti, prima 1 Se acha que não é penalti, prima 2 Se está na duvida e quer apoio de um conselheiro, prima 3

"A sua chamada será transferida, o seu tempo de espera é de 10 minutos" pic.twitter.com/DRFa8lD2kt — ƬIΛGӨ 🦅 (@_Tiaguito_) September 3, 2023

Mesdames et messieurs, le Portugal vient d’inventer la VAR par téléphone. Qui a dit qu’on était pas un pays de pionniers et d’inventeurs? pic.twitter.com/qIDximTHFY — Daniel Da Silva 🇵🇹🇨🇭 (@Lusitano1893) September 3, 2023

Enquanto isso em Portugal...

O VAR deu problema e ligaram para o árbitro kkkkkk pic.twitter.com/FWMg6E5gyE — Curiosidades Europa (@CuriosidadesEU) September 3, 2023

Conselho de Arbitragem divulga o primeiro audio do VAR pic.twitter.com/VhCjfavCKg — Gol de Letra (@GoldeLetra7) September 4, 2023