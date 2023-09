O comunicado da Liga, na íntegra:

Na sequência dos factos ocorridos durante o FC Porto-FC Arouca, referente à 4.ª jornada da Liga Portugal Betclic, após receção, esta segunda-feira, da explicação do Conselho de Arbitragem sobre falha no sistema de VAR no Estádio do Dragão, e confrontada com os factos descritos no relatório dos Delegados da Liga Portugal nomeados para o jogo, a Liga Portugal informa que solicitará ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol a instauração de um processo de inquérito para averiguar os motivos que causaram a mesma, de forma a que se possam apurar responsabilidades sobre o sucedido.