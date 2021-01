O Sp. Braga encontrou um pequeno incêndio no balneário do Estádio Municipal de Leiria, quando chegou para jogar a final da Taça da Liga, frente ao Sporting, e foi obrigado a mudar de local para se equipa.

Segundo foi possível saber, tudo aconteceu na zona da sauna do balneário. A sauna foi ligada sem que houvesse água, o que começou a queimar os plásticos do balde, o que provocou muito fumo no local.

O balneário ficou cheio de monóxido de carbono, os jogadores tinham dificuldade em respirar e até o alarme contra incêndios foi ativado. Por tudo isto, o Sp. Braga teve de trocar de balneário e pediu explicações à Liga.