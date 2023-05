A União de Leiria garantiu este sábado a subida à II Liga, diante do Sporting de Braga B, perante uma lotação recorde no terceiro escalão: 22.197 espectadores estiveram presentes no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, naquela que foi a terceira melhor assistência em Portugal no passado fim de semana.

À frente, ficaram apenas os estádios do Dragão e de Alvalade. 47.925 adeptos assistiram à vitória do FC Porto sobre o Boavista, enquanto 29.443 pessoas seguiram nas bancadas o Sporting-Famalicão.

Nota ainda para as 16.005 pessoas que, em Braga, assistiram ao Sp. Braga-Portimonense, bem como os 11.694 espectadores que estiveram em Barcelos, na vitória do Benfica sobre o Gil Vicente, que fecha o top-5.