A France Football fez uma grande pesquisa para perceber os estádios onde é mais difícil jogar, num tema que faz a capa da edição deste mês da revista francesa. A partir daí a publicação chegou a uma lista de trinta recintos com os ambientes verdadeiramente mais temíveis, lista essa que inclui um estádio em Portugal: precisamente o Estádio da Luz.

A lista é, de resto, encabeçada pela Bombonera, em Buenos Aires, como estádio com ambiente mais temível (nos jogos do Boca Juniors, que é proprietário do recinto). Segue-se Anfield Road, casa do Liverpool, no segundo lugar, e o Signal Iduna Park, casa do Borussia Dortmund, na Alemanha, no terceiro posto. Na lista de trinta há ainda alguns recintos surpreendentes.