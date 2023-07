Lionel Messi é o reforço mais sonante do Inter Miami e David Beckham, um dos donos da equipa, revelou agora detalhes do acordo histórico para contratar o astro argentino.

«É um dos maiores acontecimentos na história do desporto americano. Estamos a falar do maior mercado desportivo do mundo. Trazer o Leo Messi para o Inter Miami, para a MLS, após vencer o Mundial, para uma equipa que tem apenas três anos... é uma conquista incrível», afirmou Beckham em entrevista ao site norte-americano The Athletic, numa entrevista em que revelou detalhes do momento em que recebeu a notícia de que Messi escolheu juntar-se ao Miami.

«Eu estava no Japão com a família e acordei às 5 a manhã porque o meu telefone não parava de vibrar», conta o antigo internacional inglês. «A minha esposa, Victoria disse: 'A sério?! Desliga o telefone!'. Olho para o meu telefone e penso: 'O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa!'. Ponho os óculos e penso: 'O Leo está a chegar! Está feito! Ele anunciou!'. A minha esposa disse: 'O que queres dizer com ele anunciou?'. Eu disse: 'Ele foi à TV e disse que vem para o Inter Miami!'», recordou.

«Quando recebi a chamada, senti o mesmo que sentia quando entrava em campo em Old Trafford ou em Wembley. Eu pensei: 'Acabámos de vencer toda a concorrência ao contratar o maior jogador de futebol de todos os tempos'.», admitiu.

David Beckham lembrou ainda como tudo começou, em 2019, altura em que fundou o clube: «Apanhámos um avião e voámos secretamente de Londres para Barcelona. Encontrámo-nos com o Jorge Messi (pai do jogador e também o seu agente) e iniciámos a conversa: 'Adoraríamos que o seu filho jogasse pela nossa equipa um dia. Sabemos que ele não pode vir agora, mas um dia adoraríamos ter o Leo em Miami'.»

De acordo com o jornal norte-americano, Messi assinou um contrato que o manterá no clube até ao inverno de 2025, no valor de cerca de 50 a 60 milhões de dólares anuais.