«Filho de peixe sabe nadar.»

O ditado é antigo e em vários casos pode ser aplicado. A família Messi é um deles.

Depois de o pai Lionel ter brilhado com dois golos e uma assistência na vitória do Inter Miami, os filhos estiveram em campo a jogar à bola com outras crianças, mas houve um que se destacou.

Thiago Messi deu vários toques com a bola, recebeu com o pé direito e fez um túnel a um amigo, que nem sequer conseguiu esconder o sorriso após a «maldade».

Ora veja: