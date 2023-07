Os Estados Unidos iniciaram a defesa do título mundial com uma vitória por 3-0 ante o Vietname, este sábado, num jogo que teve como figura Sophia Smith: a atacante de 22 anos bisou no encontro.

Falamos da avançada de 22 anos do Portland Thorns, clube pelo qual Sophia Smith, uma das estrelas da seleção, foi campeã da National Women’s Soccer League (NWSL), a liga profissional norte-americana, na qual foi também a jogadora mais valiosa (MVP) em 2022.

Apesar de jogar como número nove pelo Portland Thorns, Smith costuma jogar como ala pela seleção. Uma jogadora rápida com a bola, com capacidade de drible e tanto marca como também assiste para golos.

Entre os seus ídolos estão o brasileiro Neymar e o argentino Lionel Messi, mas também a compatriota Abby Wambach e a brasileira Marta.

Sophia Smith, um nome também à atenção de Portugal, na fase de grupos deste Mundial 2023.

Este perfil foi escrito no âmbito da Guardian Experts' Network, que tem o Maisfutebol como representante português.