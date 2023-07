Os Estados Unidos começaram a sua defesa do título mundial de futebol feminino com um triunfo sobre o Vietname, por 3-0, na ronda inaugural do Grupo E, que inclui Portugal.

No Eden Park, em Auckland, na Nova Zelândia, Sophia Smith marcou dois golos (14m e 45m+7) e uma assistência para Lindsey Horan (77m), num encontro em que a seleção asiática, 32.ª classificada do ranking da FIFA, e uma das oito estreantes nesta edição, nem sequer rematou à baliza, tendo evitado com surpresa uma goleada perante a líder do ranking.

Detentores de quatro troféus mundiais (1991, 1999, 2015 e 2019), os Estados Unidos isolaram-se provisoriamente na liderança do grupo de Portugal. As norte-americanas somam três pontos, na véspera da estreia absoluta de Portugal, que vai encarar os Países Baixos, atuais vice-campeões em título, na cidade neozelandesa de Dunedin.

Com este resultado, as norte-americanas, bicampeãs do mundo, ampliaram o recorde de 13 vitórias seguidas e 18 jogos invictas em fases finais de Mundiais de futebol.