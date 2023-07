A Suíça igualou a Nova Zelândia – ultrapassou até – na liderança do grupo A do Mundial 2023, depois de vencer as Filipinas, por 2-0, em jogo da primeira jornada.

No Estádio Forsyth Barr, Ramona Bachmann abriu o marcador em cima do minuto 45, de penálti, e Seraina Piubel ampliou a vantagem aos 64 minutos.

A Suíça lidera assim o grupo A, com os mesmos três pontos da Nova Zelândia, mas com vantagem na diferença de golos. Noruega e Filipinas não pontuaram.

Já a Nigéria, com a benfiquista Christy Ucheibe no onze inicial, empatou diante da Noruega (0-0), no grupo B.

Depois de um primeiro tempo sem golos, houve reencontro encarnado na etapa complementar: na seleção canadiana, Cloe Lacasse, avançada que este verão trocou o Benfica pelo Arsenal, foi lançada no início da segunda parte. Cinco minutos depois, a equipa orientada por Beverly Priestan dispôs de um penálti, desperdiçado por Christine Sinclair.

De resto, Abiodun foi expulsa em cima do apito final, aos 90+8 minutos, e deixou a equipa nigeriana reduzida a dez unidades durante alguns instantes.

No grupo B, a Austrália lidera com três pontos, à frente de Canadá e Nigéria. A Irlanda tem zero pontos.