Depois da Nova Zelândia, também a Austrália, a outra seleção anfriã do Campeonato do Mundo de futebol feminino, entrou a ganhar: 1-0 frente à Irlanda.

Em jogo do grupo B, realizado no Estádio Accor, no Parque Olímpico de Sydney, o único golo foi marcado por Steph Catley, de penálti, aos 52 minutos de jogo.

Canadá e Nigéria, as outras duas seleções do grupo B, vão medir forças esta sexta-feira (3h30, hora de Portugal continental).

No jogo inaugural do Mundial, a outra anfitriã, Nova Zelândia, derrotou a Noruega, também por 1-0.