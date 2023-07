A Espanha entrou com tudo no Mundial Feminino e venceu a Costa Rica, por 3-0, em jogo da primeira jornada do grupo C.

Em 27 minutos, a «La Roja» já tinha a questão resolvida: Valeria del Campo abriu o marcador aos 21 minutos, com um autogolo, e Aitana Bonmati e Esther Rodríguez ampliaram a vantagem logo a seguir, aos 23 e 27 minutos.

Pouco depois, aos 34 minutos, a seleção espanhola ainda podia ter chegado aos 3-0 aos 34 minutos, mas Jenifer Hermoso falhou um penálti.

Com este resultado, a Espanha lidera o grupo C, com três pontos. A Costa Rica ainda não pontuou, ao passo que o Japão e a Zâmbia ainda vão jogar.