Inglaterra e Dinamarca sofreram, mas venceram Haiti e China, respetivamente, ambas por 1-0, na primeira jornada do grupo D do Mundial 2023, este sábado, nos dois últimos jogos do dia.

Em Brisbane, Austrália, a Inglaterra, atual campeã europeia, venceu com um golo de grande penalidade, apontado por Georgia Stanway, aos 29 minutos da primeira parte.

Também em solo australiano, em Perth, a Dinamarca bateu a China com um golo de Amalie Vangsgaard, de cabeça, aos 90 minutos, na sequência de um canto do lado esquerdo do ataque.

Inglesas e dinamarquesas estão agora nos dois primeiros lugares do grupo, ambas com três pontos, para zero de China e Haiti.

Horas antes, no fecho do grupo C, o Japão protagonizou o resultado mais desnivelado do Mundial até ao momento, ao bater a Zâmbia por 5-0 em Hamilton, Nova Zelândia.

Miyazawa (43m e 62), Tanaka (55m), Endo (71m) e Ueki (90+11m, penálti) fizeram os golos das nipónicas, que ascendem à liderança, com três pontos, os mesmos da Espanha, que na véspera bateu a Costa Rica por 3-0.

Já este sábado, para o grupo e, o de Portugal, os Estados Unidos venceram o Vietname, por 3-0.

No domingo, há três jogos em agenda. Portugal defronta os Países Baixos às 08h30 no fecho da primeira jornada do grupo E. Antes, para o grupo G, há um Suécia-África do Sul. Pelas 11 horas, há um França-Jamaica, para o grupo F.