O selecionador da equipa feminina dos Países Baixos, Andries Jonker, recordou este sábado o recente empate de Portugal em Inglaterra, em jogo de preparação, falando nesse duelo como um «grande aviso» para as neerlandesas, antes do embate da primeira jornada do grupo E do Mundial 2023.

«Portugal jogou muito bem em Inglaterra, muito organizado. Conseguiu equilibrar o jogo muito tempo e mereceu o empate. Foi um grande aviso para nós», frisou Jonker, em Dunedin, palco do embate de domingo entre Portugal e Países Baixos (19h30 locais, 08h30 em Portugal Continental).

Falando numa equipa de Portugal «de qualidade» e com algumas jogadoras que se destacam «nomeadamente no ataque», Jonker assegurou que não ficou «feliz» quando soube que um dos três adversários seria o vencedor do play-off intercontinental, pois já contava que fosse Portugal.

«Não fiquei feliz quando, no sorteio, nos saiu os Estados Unidos, mas também não fiquei feliz quando nos calhou o vencedor do play-off Intercontinental, pois já sabia que seria Portugal», apontou, garantindo foco total no encontro ante a formação orientada por Francisco Neto, sem pensar no encontro ante os Estados Unidos, que será uma reedição da final de 2019.

«O foco não está nos Estados Unidos [ndr: segundo adversário, na quinta-feira], de todo. Numa competição como esta, o primeiro jogo é muito importante», disse técnico de 60 anos.

Já a média Sherida Spitse, que tem 216 internacionalizações A pelos Países Baixos e 44 golos, também elogiou Portugal, sobretudo o ataque. «São muito boas ofensivamente, a número 10 [Jéssica Silva] é muito boa e toda a equipa quer jogar desde trás. Pode fazer muito com a bola», disse.

O encontro entre Portugal e Países Baixos, da primeira ronda do Grupo E, realiza-se no Forsyth Barr Stadium, em Dunedin, na Nova Zelândia, com arbitragem da ucraniana Kateryna Monzul.