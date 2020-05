A morte do cidadão afro-americano George Floyd após ter sido neutralizado por um polícia na cidade de Minneapolis está na ordem do dia nos Estados Unidos.

Nos últimos dias têm-se multiplicado manifestações, muitas figuras públicas juntaram-se à contestação e agora foi a vez do lendário Michael Jordan denunciar o racismo enraizado nos Estados Unidos.

«Estou profundamente entristecido, verdadeiramente magoado e furioso. Vejo e sinto a dor, a indignação e a frustração de todos. Estou ao lado de quem está a manifestar-se contra o racismo enraizado e violência para com as pessoas de cor neste país. Já tivemos o suficiente», escreveu numa mensagem sentida publicada no Instagram.

Jordan, considerado por muitos o maior basquetebolista de todos os tempos, fez um apelo à pacificação e pediu união no sentido de criar leis mais justas. «Cada um de nós tem de ser uma parte da solução e devemos trabalhar juntos para assegurar justiça para todos», afirmou.

«O meu coração está com a família do George Floyd e com as incontáveis vidas que foram brutalmente afetadas por atos de racismo e injustiça», concluiu Michael Jordan.