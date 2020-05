O basquetebolista norte-americano LeBron James foi um dos desportistas que se manifestou nas últimas horas e dias contra a forma como o afro-americano George Floyd foi morto por um agente policial em Minneapolis, nos Estados Unidos, no início desta semana.

Nas últimas horas, LeBron corroborou, através da redes social Twitter, um discurso do rapper e ativista Killer Mike, numa conferência de imprensa do prefeito de Atlanta, proferido na sexta-feira. «Não queremos ver alvos queimados. Queremos ver o sistema de racismo sistemático totalmente destruído», apontou o artista.

«Obrigatório ouvir. Killer Mike sempre no ponto. Tão apaixonado e inteligente», reagiu o atleta dos Los Angeles Lakers.





Também na madrugada deste sábado, James sublinhou as palavras do comediante, escritor e apresentador de televisão Jimmy Kimmel, contra a violência em Minneapolis, desencadeada pelo óbito de Floyd.

«O final deixa-me em lágrimas. Literalmente. Não está certa a forma como somos tratados», escreveu LeBron, sobre o discurso de Kimmel.

Nos últimos dias, através da rede social Instagram, o basquetebolista já tinha lembrado o momento da morte de George Floyd, sufocado no pescoço com o joelho do agente policial, com uma fotografia sua, vestido com uma camisola com a frase: «Não consigo respirar». Entre os motins, uma equipa de reportagem da CNN foi detida por algumas horas na sexta-feira pela polícia, enquanto reportava as manifestações da população. O polícia que sufocou George Floyd foi acusado de homicídio.