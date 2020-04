As autoridades dos Estados Unidos reconheceram esta quarta-feira que as primeiras mortes de doentes com covid-19 no país ocorreram no início de fevereiro na Califórnia, vinte dias antes da primeira morte oficialmente declarada até aqui.

As autoridades de saúde do condado de Santa Clara, na Califórnia, disseram em comunicado que as autópsias de duas pessoas que morreram em casa nos dias 6 e 17 de fevereiro revelaram a doença covid-19, provocada pelo novo coronavírus.

A presença do novo coronavírus nos falecidos foi determinada por amostras de tecido e posteriormente ratificada pelo Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC).

