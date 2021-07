No primeiro dia no Algarve, Sérgio Conceição puxou pelo físico dos jogadores, com dois treinos no complexo do hotel.

De acordo com a informação divulgada pelos dragões, os 27 jogadores treinaram sem limitações e não houve qualquer incidência em termos de lesões.

Recorde-se que o estágio dos dragões vai decorrer até dia 29, com dois jogos agendados: com o Lille e com a Roma de José Mourinho.